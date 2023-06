Autodest ma väga palju ei tea, aga selle ostaksin küll

Pärast seda, kui endale auto sain, olen muidugi pidanud veidi rohkem uue auto mõtteid mõtlema. Eelkõige sellepärast, et minu kallis sõiduvahend on üpris vana ja peab seetõttu üsna tihti remondis käima, et üks või teine kulunud jupp välja vahetada või ära parandada. See aga, et minu enda masin vanemat sorti on, tähendab ka seda, et ma ei ole väga hästi kursis viimaste uuendustega automaailmas. Tean küll, et parkimisabisüsteem ja sujuv ühendus nutiseadmega on nüüdseks juba tavaliseks saanud, aga see, kui palju need vidinad sõidukogemusele juurde annavad, oli mulle suureks üllatuseks.

Enne, kui mul tekkis võimalus selle uhke tõllaga mööda Eestimaad ringi vurada, olin veendunud, et auto on sõitmiseks ja kui ta suudab mind viia punktist A punkti B, pole ju vahet, millega sõita. Citroën C5 X tõestas aga vastupidist. On ikka küll vahe!

Auto, mille roolis saad puhata

Kui sain teada, et mul avaneb võimalus Saaremaale seiklema minna autoga, mis ei ole minu enda oma, olin ühteaegu elevil ja ärevil. Muidugi oli põnevus suur, aga veidi murelikuks tegi see, et oma auto on ju nii käe sees. Tunnen selle roolis ennast nagu kala vees ega pea millegi pärast muretsema. Uue puhul on kõik teistmoodi ja harjumatu. See hirm kadus aga kohe, kui olin parkimisplatsilt välja saanud, sest siis selgus, et Citroën C5 X-i roolis istumine on täielik lust ja lillepidu.

Autosse esimest korda sisse istudes nägin harjumuspärase „prosta“ vaate asemel, et rool on nuppe täis ja keskelt vaatab vastu väga peene välimusega keskkonsool. Kui kõik nupud said üle silmatud ja järele proovitud, selgus, et need on pandud sinna ainult juhi elu mugavamaks tegemiseks ja midagi üleliigset seal pole. Pean ka tunnistama, et sõidu jooksul polnudki väga põhjust käsi rooli pealt tõsta.