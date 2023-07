Üht oskavad lätlased Tukumsi maakonnas eriti hästi – asju hingega teha!

Tukumsi maakonnas asuv Šlokenbaka on igas mõttes peaaegu Riia kõrval. Tõsi, sõit sinna kestab küll tunnikese ja natukene peale, aga kuna teed (vaatamata ehitustele) on head ja ümbritsev loodus kaunis, siis vaevalt saab sõit alata, kui juba olemegi abikaasaga Šlokenbaka mõisas, kus süüa üks kosutav lõunasöök. Või vähemalt nii me arvame. Tegelikkuses juhatab malbe hääle ja olekuga ettekandja meid mõisa keldriruumidesse, kuhu on meile kaetud ilmselt kõige romantilisemat laadi söögilaud, mida me kumbki kohanud oleme: küünlad, roosiõied laual ja sobilik muusika. Tunnistame teineteisele otsa vaadates, et sellist vastuvõttu me küll ei oodanud, aga kuna tegemist on siiski romantilise väljasõiduga kahele täiskasvanud inimesele, võtame kõigest viimast. Hämaras-jahedas saalis, muide, peetakse tihti maha ka suurema seltskonnaga pidusid – ajastutruude toitude ja rohkete jookidega. Et kui tahaks pulmapidu pidada välismaal, aga Itaalia jääb kaugeks või kalliks, tasub kindlasti uurida Šlokenbaka mõisa kodulehelt, mida nemad pakuvad.