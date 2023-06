Lõbureisid agressorriiki. Reisifirma pakub turismireise Tallinnast Venemaale ja Valgevenesse

Tasko Reisid OÜ on oma ettevõtluse Eestis suunanud nähtavasti ainult vene keelt kõnelevatele klientidele. Reisijuht püüdis reisifirmaga kontakti saada, kuid sealt vastati, et eesti keelt nad ei räägi.

Eestist Venemaale turismireise korraldavaid ettevõtteid on Eesti turismifirmade liidu peasekretäri Merike Halliku sõnul veel, kuid kuna Venemaale reisida pole keelatud, on sellised mõneti ebaeetilisena tunduvad lõbureisid lubatud. „Meie liitu Tasko Reisid ei kuulu, kuid oleme ka varem pärinud välisministeeriumilt idanaabrite juurde turismireise korraldavate Eesti firmade kohta. Eetikaga ei keela kedagi. Kuna Venemaa riigina pole sanktsioonide all ning ka Eestist tegutsevad venekeelsed reisifirmad pole sanktsioneeritud, on kõik seaduslik,“ põhjendas Hallik.