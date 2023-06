Mõne aasta pärast saab ujuda Pariisi Seine'i jões. Linn kulutab projektile üle miljardi euro

Järgmisel suvel toimuvad Pariisis suveolümpiamängud. See on suuresti põhjus, miks linn projekti ette võtab - et olümpia ujumisvõistlused saaksid Seine'i jões aset leida.

See on osa ambitsioonikast projektist, mille eesmärk on jõe puhastamine ja selle ohutuks muutmine ujujatele. Kuigi jões toimusid 1900. aasta olümpiamängudel ujumisvõistlused, on jões ujumine alates 1923. aastast keelatud paadiliikluse ja veereostuse tõttu.

Praegu on jõe vesi niivõrd reostunud, et isegi kalad ei suuda seal elada. Lisaks sellele, et Pariisi jõkke visatakse katkiseid jalgrattaid ja suurtes kogustes prügi, on seal ka palju puhastamata reovett.

Jõe puhastamise projekt on veninud aastakümneid, kuid kiiresti lähenevad olümpiamängud on tööd kiirendanud. Jõgi peab olema ujumiskõlbulik olümpiamängude triatloniks ja avaveevõistlusteks järgmise aasta juuliks, millele järgnevad paraolümpiamängud. Olümpiamängude avatseremoonia toimub Seine'i jõe peal ja kaldal.

Puhastamisprojekti käigus parandatakse reoveepuhastusjaamu ja ehitatakse juurde ülisuuri kogumismahuteid, et vältida vihmasaju korral bakteritega täidetud reovee sattumist jõkke.

Millal saab jões ujuda?

Pariisi linnavalitsus on lubanud, et 2025. aastaks saab igaüks Seine'i jões ujuda. Jõe äärde tuleb kokku viis ujumiskohta - mõned linna keskel, mõned linna äärealadel.

Prognoositakse, et aastaks 2050 küündib Pariisis suve temperatuur koguni 50 kraadini. Sellises olukorras aitaks jões ujumine linnaelanikel kõrgete temperatuuridega paremini toime tulla.

Projekt loodab inspireerida ka teisi linnu jõgesid ohutumaks muutma. „See tekitab nii-öelda laineid kogu maailmas, sest paljud linnad jälgivad Pariisi tegevust,“ ütles teadlane Dan Angelescu, kes jälgib Seine'i vee kvaliteeti linnavalitsuse projekti jaoks.

„See on suure liikumise algus,“ ütles ta. „Me vähemalt loodame seda.“