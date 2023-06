Film „Malev“ rullib ennast lahti semgalite juures

„Kui kõht on tühi, tuleb süüa ja selleks soovitan teile tänase kuuma päeva puhul salatit,“ ütleb särtsakas ettekandja Rundāle palee kõrval asuvas restoranis Rezidence. Salat ei tundu üldse halb mõte, sest nii mina kui ka Leen teame hästi, et kohe pärast einestamist tuleb meil mööda maalilist puudealleed kõndida just selle paleeni. Ja palee on see tõepoolest – vähemalt mina pole oma elus (ja ma olen reisinud üle keskmise palju) midagi nii muljetavaldavat näinud. Olgu, kui, siis äkki ainult Versailles’s. Rundāle palee jääbki mulle meelde kui siinse regiooni kõige muljetavaldavam loss üldse – jah, kodune Kadrioru loss on ka ilus, aga paraku on Läti meist selles võrdluses pika sammu ees. Soovitan soojalt külastada, üllatuda ning kogeda tõelist vau-efekti.

Lossist otse viikingite aega

Hoopis teistsugune on meie järgmine peatuspunkt – värskelt renoveeritud vesiveski Rundāle paleest mõne kilomeetri kaugusel. Kui olete kunagi huvi tundnud, miks ja kuidas üks vesiveski töötab, siis ega paremat kohta selle teadmise ammutamiseks ole. „Äkki proovite meie maja esimest isetehtud õlut?“ pakub mulle vesiveski perenaine. Vaatan küsivalt otsa oma abikaasale, kes suhteliselt ükskõikselt õlgu kehitab, manitsedes, et ärgu ma unustagu, et auto juhtimine on minu vastutada, ja meil on vaja veel täna sõita. „Väike õlu meest ei murra,“ teatan enesekindlalt ja vastu saangi maailma kõige pisema õlle – ilmselt mõistavad lätlased ka natukene eesti keelt, mistõttu pakuvad nad mulle õlut kõigest maitsta, aga õnneks pakivad mulle mõne pudeli ka kaasa.