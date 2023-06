VIDEO | Inglismaal avati maailma sügavaim hotell. Sinna pääsemine on omaette väljakutse

Rännak maa-alusesse hotelli algab Tanygrisiau baasis, millele järgneb 45-minutiline jalutuskäik mägedesse. Seal peatutakse väikese suvila juures, et varustada end kiivrite, valgustite, rakmete ja vajalike saabastega. „Siis on aeg jätta välismaailmaga hüvasti ja suunduda maailma suurima ja sügavaima mahajäetud kiltkivikaevanduse sügavustesse,“ kirjutab hotelli pidav ettevõte oma koduleheküljel .

Teekond läbi vanade hoonete on järsk ja väljakutseid pakkuv. Hotelli liigutakse läbi iidsete treppide ja lagunevate sildade kaudu. Pärast ligi tunniajast jalutuskäiku jõuavadki aga külastajad 419 meetri sügavuse hotelli. „Suur terasuks ütleb seal teile, et olete jõudnud sügavasse unne!.“ Maa-aluses hotellis on temperatuuriks 10 kraadi.