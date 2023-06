Merel, aasal ja lossis | Kuidas Saaremaal kolme päevaga nädala jagu puhkust nautida

Nagu edaspidigi selgeks saab, on nii Saaremaal kui ka Muhus kohalik tooraine suure au sees. Kõik söögikohad, kes meie teele jäid, tunnistasid suure uhkusega, et nende toidud koosnevad nii kohalikust kraamist kui võimalik. Nõnda saimegi Stefani juures näiteks maitsta tõelist Muhu burgerit kohaliku liha ja kukliga.

Stefan, kes on varem töötanud nii mitmes Michelini tärniga restoranis Saksamaal kui ka meie oma Pädaste mõisas, on pärit Saksamaalt, kuid pesitseb nüüd perega Muhus ja valmistab terve suvi burgereid, mida ei saa mitte kuskilt mujalt. Küsimuse peale, kas äkki on lootust kunagi ka mandril Island Burgeri hõrgutisi maitsta, oli ta väga kahtlev. Niisiis peavad kõik, kes tahavad maailma parimat burgerit mekkida, ise Muhusse kohale minema. Aega selleks on ainult umbes septembrini, sest Island Burgeri müügiluuk on avatud vaid suvehooajal.

Selleks ajaks, kui praamile jõudsime, olid kõhud juba päris tühjad ja pidime ennast korralikult tagasi hoidma, et mitte kohvikujärjekorda tormata. Seda kõike tegime aga sellepärast, et teadsime, mis meid Muhus ees ootab – burks! Praamilt maha sõites suundusimegi otsejoones Muhu toidutänava poole, kus meid võttis vastu Island Burgeri peremees Stefan ja tema imemaitsvad burgerid ning salatid.

Meie Saaremaa seiklus kestis kolm päeva. Koju tagasi jõudes oli aga selline tunne, nagu oleksin nädal aega ära olnud. Osalt kindlasti selle tõttu, et nende kolme päeva jooksul jõudsime teha ja näha väga palju, aga ma ei kujuta ette, et oleksin pealinnas paari päevaga nii palju korda saatnud, nii et mingi nõidus peab seal Saaremaal ikka peidus olema.

Meie jõudsime Saaremaa Puukooli üsna varakult ja saime seega lilleilu üpris segamatult nautida. Sel hetkel aga, kui lahkuma hakkasime, sõitis kohale suur bussitäis turiste, kes kõik samuti seda ainulaadset aeda kaema olid tulnud. Praegu on lootust, et õiteilu saab nautida umbes 2. juulini, niisiis soovitan kõigil kiiremas korras seada sammud Saarema Puukooli Pojengifestivali poole või kui sel aastal sinna enam ei jõua, siis järgmiseks aastaks juba plaanid ära teha.

Õige pea jõudsime lipuga tähistatud kohta. Linnapreilid, nagu me oleme, vaatasime suure huviga, kuidas mõrd merest välja tõmmati, ja püüdsime seal sees olevaid kalu ära tunda. Lest oli seal kindlasti!

Tutvustused tehtud ja maja ajaloo lühikokkuvõte kuuldud, viis Helle meid majaga lähemalt tutvuma. Hoone on tõesti avar ja ilusa sisearhitektuuriga. Kõige rohkem pani meid aga imestama see, et vaid viie aastaga on majast, millel puudus katus ja kus kasvas võsa, saanud paik, mida saab tõepoolest nimetada Kena Elu Keskuseks.

Perenaiseks sai ta nii, et võttis viis aastat tagasi võssa kasvanud ja mahajäetud KEK-i maja enda hoole alla ning puhus sellele taas elu sisse. Õigupoolest võib öelda, et sisse astudes avanes meile õige kaunis vaatepilt majast, millele pole ainult elu sisse puhutud, vaid mis lausa õitses: fuajeesse olid õhtul algava peo tarvis valmis sätitud retrohõnguliselt stiilsed lauad ja toolid, maja pealt oli kuulda koolilaste sagimist ning selle keskel säras Helle.

Pea lillelõhna täis, jõudsime tagasi Kuressaarde, kus oli hoo sisse saanud festival Kuressaare Lossipäev ad. See on Saaremaa muuseumi traditsioon, mis tutvustab inimestele möödunud aegu, pakub mõnusat meelelahutust ja laadamelu ning toob endaga kaasa mitmeid toredaid töötube. Näiteks sai kindluse müüride vahel endale valmistada nahast käepalu, tinast ehteid ja viikingimedaleid. Üks popimaid atraktsioone oli aga koht, kus igaüks sai spetsiaalse näotuvastusrakenduse abil mõõta, kui palju on temas keskaegset saarlast. Pean kurvastusega tunnistama, et minu tulemus jäi 3% kanti.

Sellega aga Pidula plaanid ei piirdu. Kui on üks asi, mida saare rahvas hästi oskab, siis see on suurelt ja laialt mõelda. Pea kõik, kellega me oma reisi jooksul kohtusime, teadsid täpselt, millised on nende järgmised sammud oma ettevõtte edasi arendamiseks. Nii saime Pidulas teada, et õige pea võib seal näiteks kohata alpakasid ja veidi kaugemas tulevikus loodetavasti ette võtta ATV-matku nii suvel kui ka talvel.

Janetiga juttu puhudes selgus, et praegune wakepark oli kunagi hoopis kalakasvatus ja rajad, kus praegu veelauaga trikke saab teha, olid varem kalakasvatustiigid. Nüüdseks on Pidulast saanud aga maailmakuulus wakepark, kuhu isegi välismaalt kohale sõidetakse.

Samal ajal, kui köögis valmisid imemaitsvad pitsad, saime meie jälgida, kuidas see veelauaga sõitmine siis täpsemalt käib. Vaatemäng oli uhke ja mõtlesime, et ehk peaks ikka ise ka kunagi selle julgustüki ära tegema. Siis saabusid lauale aga pitsad, mis spordimõtted kiirelt peast pühkisid.

Pidula Wakeparki kohale jõudes oli tunda, et taevast hakkab vaikselt midagi tilkuma. See ei morjendanud meid aga üldse, sest vihm oli soe ja kohviku terrassi kohal kõrgusid suured varjud. Üle kohviku ukse kiigates ootas meid ees särasilmne Janet Väärtnõu, kes jättis paar aastat tagasi oma elu pealinnas sinnapaika ja kolis kogu perega Saaremaale.

Pärast seda, kui olime Saare KEK-i põgenemistoast vaid 49 minutiga pääsenud, panime autole taas hääled sisse ja suundusime Pidula poole. Miks? Sest seal on ju Pidula Wakepark , kus lubati vaatemängu veespordi näol ja mõnusat kehakinnitust. Ja seda me ka saime!

Hommikusöögiks jalutasime läbi linnuse hoovi EHTNE Suvepesasse, kus oli äsja alanud pannkoogihommik. EHTNE Suvepesa ei ole aga mõni tavaline kohvik. 2012. aasta lõpust on Saaremaa ettevõtjad kasutanud oma toodetel sinist märki tekstiga „Saaremaa ehtne toode“ ja EHTNE Suvepesa ongi suvekoduks ning ühiseks tegutsemiskohaks rohkem kui sajale võrgustikus toimetavale Muhu ja Saaremaa tootjale – toiduvalmistajatest käsitöölisteni. See tähendab, et kõik, mida Suvepesas pakutakse, on läbi ja lõhki kohalik kraam.

Nii olid ka meie pannkoogid valmistatud kohalikust jahust ja juurde anti kohalikku moosi. Loomulikult oli pannkoogid imemaitsvad ja korraks tekkis isegi tunne, et äkki oleks vaja veel ühte portsu. Selle asemel andis aga kohviku perenaine meile näppu vaid päev varem valminud maasikajäätise. Võin 100% kindlusega öelda, et see oli kõige parem jäätis, mida ma kunagi söönud olen. See maitses täpselt nagu lapsepõlvest pärit magustoit, mida nimetasime maasikasupiks. Ehk siis maasikad, piim ja suhkur!

Lisaks sellele, et Suvepesast maitsvat kehakinnitust saab, on see ka koht, kus täiendada oma saaremaiste toodete varusid. Suvepesa on sisse seatud imearmsasse puust majja, milles koos kohvikuga on püsti pandud EHTNE-märgisega toodete poekene.

Päeva teine toiduelamus ootas meid Sõrve sääre tipus. Sääre Paargu kalarestoran asub täpselt Sõrve tuletorni kõrval ja on ideaalne koht, kuhu minna pärast suurt ronimist tuletorni tippu.

Lauda istudes kuulsime, et tolle päeva eripakkumised olid värskelt püütud tuulehaug ja metsseakotletid. Rohkem me midagi kuulda ei tahtnudki, sest sellega oli meie otsus tehtud. Üks haug ja ühed kotletid, palun! Olime taaskord oma valikutega väga rahul ja lahkusime täis kõhu ning hea tujuga.

Tagasitee

Pärast tuletorni vaateid ja värsket kala algas meie tagasitee mandri poole. Enne praami peale minemist oli meil veel aga plaanis mõni peatus. Sõrvest Kuivastu poole startides ei valinud me mitte kõige otsemat teed, vaid tegime sisse paar haaki.