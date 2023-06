REISUKIRI | Põlvamaal on uudistamist küll ja veel

Matk Aste looduskaitsealale jäävas Sipelgariigis kulgeb kui vaatefilm. See viib läbi lopsakast rohelusest, siis üraski surnuks puretud kuuselaanest, edasi on jõuame taas rohelusse ja ühtäkki oleme tillukesel lagendikul, kus ootavad meid väike valge laud, kaks tooli ja Põlvamaa maitsed nende vahel. Aitäh, Taevaskoja Meejaam , üllatuse eest! Kalja tuli kojugi, ka meeküpsiseid ja see pirukas – sa sinder, kui hea.

Postiteega tutvumiseks varu heaga aega

Viga, mille seiklust planeerides teen, on liiga lühikese aja broneerimine Tartust Võrru viivale vanale maanteele jääva Postitee tarbeks. Postitee ümbrus ja selle ajalooline kujunemise lugu on vägev. Kahele poole jäävad võrratud vaated, Tilleorust läbisõit võtab hinge kinni. Miinimumeesmärk oli selline: Maanteemuuseum, edasi Agust Teppo Lõõtsamuuseum ja mingi hetk pitsaring Postitee Gurmees. Tehtud sai vaid kolmandik. Maanteemuuseum, va ajaröövel, on sedavõrd äge, et tulema sealt naljalt ei saa. Ikka on vaja uurida mingit karbussi, teehöövli hüdrovoolikut või pooleks saetud bemmi. Eks kunagi vaatab üle ka lõõtsamuuseumi ja Postitee Gurmeesse tasub pigem minna siis, kui see avatud on. Seekord, nädala sees, oli see kahjuks kinni.