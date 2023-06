Suveseiklus ühes väikeses Eesti linnas, kus plahvatavad burgerid

Just nii mõtlen järgmisel hommikul, kui hotelli äsja renoveeritud esimesel korrusel lobby’s seiklusterohkeks päevaks end energiaga tangin. Maitsetest lookas laud näib pillamisena, eriti kui hotellis peatuvad kaks tavalist pealinna kutti. „Meil lihtsalt käib nii,“ vastab hoolitsev perenaine, kui vabandada püüan, et meie kahe pärast nüüd nii suur tüli. Kiidan äärmiselt maitsekat remonti, modernset sisustust, eriti aga tuttuusi kontinentaalvoodeid, mis on veel mõnnamad kui kodus. Aga selleks ju hotellid ongi – et end hästi tunda.

Mullivanniga end seekord ei hellita, ka hoolitsustega mitte, sest eesmärk on Otepääl seigelda pigem sportlikult. Just see mõte viib meid pojaga korrus madalamale bowling’usse, kus pärast tunnist vehkimist on mõlemal särk märg. Oleks võinud vist teha vastupidi: enne kuulid, siis veeprotseduurid. Aga mis seal enam, küll hotellis peseb.

Ei tea, mis värk nende spaade ja ujulate duššidega on. Mõni niriseb, mõni siriseb ja mõnes kohas on veejoa kestus nii lühikeseks keeratud, et vajuta või kogu aeg nuppu. Otepääl, sõbrad, on kõik teisiti. Ei mingit dušiveega koonerdamist! Kraan lahti ja juga surub sind ummistamata dušiotsikust turja poole tuisates mõnusalt täistallale. Kraani automaatika sinu eest kinni ei keera. Tea, kas sinna basseini ja mullivanni ongi vaja minna? Lähen.

Palav päev algab discgolf’iga. Oleme selle Tehvandi spordikeskuses toimetava Merlin Müüriga kokku leppinud. Seal kuskil Tehvandi hotelli läheduses nad meile siis vastu tulevad. „Tere! Olen Merlin ja siin ... Tunned ära?“ Järgneb piinlik paus. Venib veel natuke. „Annemarii Bendi! Ja sa, ohmu, ei teagi ...“ loen Merlini pilgust. Vabandan vastuseks, et pole spordis kuigi kodus ja mõtlen siiani, et äkki siiski võiks.

Mõtlen, et vahel ikka veab, eriti siis, kui avanevad uksed, mis muidu ilmarahvale suletud. Suusahüppetornis kõige ülemise laskumispoomi kõrval istuda pole just eriti palju saanud, aga sinna oli ka pikem maa kui lihtsalt liftiga üles sõites.

Tunnetamaks arenguhüpet retroburgeri ja moodsa tänavatoidu kunsti vahel, tellin rebitud veiselihaga burgeri. Lihtsa toidu, nagu seiklejale kohane. See, mis lauale tuuakse, paneb endas kahtlema – kuhu see veel mahub. Nina ees seisab tõeline plahvatus! Kahe punaka kukli vahelt põrnitsevad mind rebitud veiseliha, salat, tomat, barbeque-kaste, marineeritud kurk, sibulamoos, coleslaw-salat ja selle kuhja taha on veel kuhugi varjunud friikad. Ah sa mait, kui maitsev! Sa vaid vaata seda värki!

Ugandi Resto, mida hetk tagasi mainisin, on mugav ja mõnus ajaveetmis- ja kohtumiskoht sisuliselt teispool teed Otepää linnamäest ning piiskopilinnusest. Tipp-topp ligipääsu ja parkimisvõimalustega. Hommikukohv, päevapakkumine või elegantne õhtusöök – need kõik saad ühest kohast. Ja kui õhtuks laua broneerid, pannakse seda valvama karu.

Murakas elad nagu kodus - tee-kohv ja kommid on lobby’s 24/7. Saad sisse kolides uksekaardi ja laekud linna pealt siis, kui laekud. Küll oli ikka mõnus Ugandi Restost naasta õhtul hotelli, kus peale meie kahe polnud ainsatki hingelist. Hooaeg pidi algama ülehomme. Seiklejale on Murakas tõeline maasikas!

Edasi läheb kõik ladusalt. Kiire tutvus mängu põhimõtetega. Õige mees õpib ikka rajal ja sinna suundumegi. Tehvandi kettagolfipark koosneb erineva pikkuse ja maastikuamplituudiga radadest. Ketta võssa viskamine ja kupli orus puude-põõsaste vahelt oma disc'i otsimise võimalus on samuti täiesti olemas – kinnitan allkirjaga. Mäng ise on hasartne ja lustirikas. Ära saavad proovitud nii eest- kui ka tagantkäe visked ja kuuleb ka ketikõlinat. Olemas on ka nõksud, kuidas ketas saja meetri kaugusele vasakule metsa täpselt õigesse kohta visata, aga see kunst jääb seekord kättesaamatuks.

Rada raja haaval liigume hüppemäe poole, kuni oleme tornijalamil. Valime seekord lifti. Need sportlikumad mingu siis sealt trepist, kui tahavad. Hetk hiljem oleme Tehvandi K90 mäe vaateplatvormil, 34 meetrit maapinnast ja 218 meetrit merepinnast kõrgemal. Kuigi terasvõrgust põrand paistab sõna otseses mõttes läbi, on tunne tipus kindel. Vaid 12-aastane Konrad võdistab jalgu, aga minna on ju veel. Kostab kerget hädaldamist.

Lõpuks oleme taevas. Päris tipus. Seal, kuhu pääsevad hüppajad. „Soome koondis on siin laagris. Käivad iga suvi,“ osutab Annemarii, see suusahüppaja, keda tean, kahele piigale, kel suusad peos. Varsti jalas ja läinud nad on. „Kas siit kõhe alla panna pole?“ uurin. Annemarii kostab vastu, et selleks ajaks, kui sa siia mäele saad, oled väikesel treeningmäel nii ära õpetatud, et pole hirmu ega kedagi. Küsin sommidelt, kas võib pilti teha. Saan loa ja igaks juhuks pildistan natuke vaateid Valgamaale ka. Kodus näivad need eriti plassid, nagu mäepildid alati. Kui sa kohal ei käi, siis õiget tunnet ei saa. Sestap soovitan soojalt: ära sa jumala eest jäta vahele hüppemäeplatvormi, kui Otepääle lähed.

Aitäh, Merlin ja Annemarii! Kohtume veel. Kellega discgolf’i-pargis, kellega telekas. Vaatan nüüd naiste suusahüppeid.