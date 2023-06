Mugav ja šikk nagu sigariklubi nahkdiivan. Olgu tee milline tahes

Üldiselt on mul kombeks üht ja sama autot pidada nii kaua, et järgmine kord, kui vahetamiseks läheb, lendab inimkond vist juba rakettidega. Igal aastal uusi mudeleid ei vahi ja kõik need juhiabisüsteemid ning muu moodne mudru tunduvad üleliigsed. Elektriauto? Enne kui tuhat kilomeetrit jutti sõita ei saa, pole minu rida.

Tõtt-öelda isegi ehmatan natuke, kui kuulen, et pean tööasjus Lõuna-Eestisse minema Citroëni praeguse lipulaeva C5 X-i pistikhübriidiga. Asja ei tee kergemaks ka teadmine, et kunagised 11 aastat prantsuse keele õpinguid pole kõiki Prantsuse asju küll südamelähedaseks teinud. Pigem vastupidi. Niisiis alustan skepsisega!

Pilkupüüdev esmatutvus

Kui võtmed kätte saan ja autot näen, meenub Alain Delon filmist „Le Samurai“, tohutu võtmepundar peos, mille abil ta 1967. aasta vallatu joonega Citroën DS-i varastab. Seesama joon ehk julgus näha autos enamat kui ratastega kasti on läbi aegade Citroënile tuttav. Nii ka uue C5 X-i puhul, mille juures seisan, mõeldes, on see nüüd universaal, linnamaastur või mis. Ja jumal tänatud, et ma teda kuhugi liigitada ei suutnud, sest mida rohkem teda vaatasin, seda enam meeldima hakkas. See on pisut tõstetud, 19-tollistel ratastel ja huvitavate kurvidega kerega.

Istun sisse nagu sigariklubi nahkdiivanile. Pagan, see iste on juba ilma enda järgi paika sättimisetagi mugav. Lasen silma käbe üle salongi. Peale paari kõrgläikega detaili keskkonsoolis ja meediakeskuse ekraani all on kõik mokkamööda, šikk ja kvaliteetne. Mis seal ikka, vöö peale, hääled sisse ja minek. Kuhu jäid hääled! Hübriidrežiimis liikuma hakates on auto haudvaikne. Hiljem karedama fraktuuriga maanteel pikka maad mõõtes saab selgeks, et rehvimüra jõuab salongi omajagu, kuid selleks puhuks on vana kooli nipp – raadio kõvemaks – ja sound on ses Citroënis rohkem kui hea. Seevastu tuulevilinat pole kuulda ka kõrgematel kiirustel.