Vali päikesekaitsetoode oma nahatüübi järgi | Uuri välja, milline on sinu nahale parim!

Vali kreem, mis sobib sinu nahatüübiga

Sellest, milline on päikese kahjulik mõju ja miks päikesekaitsetooted olulised on, kuuleme iga aasta aina enam. Vähem räägitakse aga sellest, kuidas leida tooted, mis sind päriselt kaitseksid ja mida oleks ka mugav ning meeldiv kasutada.

Paljud inimesed on otsustanud päikesekreemi mitte kasutada pärast paari ebaõnnestunud toote valikut. Kui kreem on nahal raske, jätab valgeid jälgi või muudab naha läikivaks ja rasuseks, siis on tõesti tõenäoline, et pikalt seda kasutada ei soovita. Seetõttu ongi äärmiselt oluline enne toote soetamist läbi mõelda, milline on sinu nahatüüp ja valida selle järgi vastav toode.

Oluline on meeles pidada ka seda, et meie näo- ja kehanahk on väga erinevad ja vajavad seetõttu ka erinvaid tooteid. Näonahk on palju õrnem, enamasti katmata ja puutub igapäevaselt kokku päikesega. Seetõttu vajab meie nägu spetsiaalset päikesekaitset. Nahk ülejäänud kehal on aga paksem ja rohkem kaetud.

Laste nahk on eriti õrn

Noor nahk on päikesevalguse suhtes aga eriti tundlik. See on tingitud sellest, et laste nahk on alles arenemisjärgus ja naha sarvkiht (epidermise välimine kiht) on õhem ning selle rakud on vähem tihedalt paigutatud.

Melaniin on aine, mis annab meie nahale selle loomuliku värvi ehk pigmentatsiooni. Kui me läheme päikese kätte, toodavad meie rakud täiendavat melaniini, et kaitsta meid põletuse eest - seda nimetame „päevituseks“. Lastel ei ole aga melanotsüüdid (melaniini tootvad rakud) veel täielikult välja arenenud ja seega on nende nahal vähem loomulikku kaitset päikese eest.

Suurt osa nähtavatest päikesekahjustustest, mida näeme oma nahal vanemas eas, näiteks fotovananemine ja hüperpigmentatsiooniprobleemid, on tingitud liigsest päikesekiirgusest nooremas eas. Seetõttu ongi eriti oluline lapsi päikese kahjuliku mõju eest korralikult kaitsta.

Leia endale sobiv toode