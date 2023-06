Suvine Stockholm. Vaata, milliseid kohti külastada kogu perega

Rootsi kruiisil saab nautida nii laevaprogrammi kui ka uudistada linnas. Allpool on toodud mõned kohad, mida külastada Stockholmis viibides.

Riiklik Tehnoloogiamuuseum

Tehnoloogia muuseumis on avastamist nii lastele kui ka täiskasvanutele. Muuseum on lahti iga päev 12 tundi. Muuseumis saab näiteks ise elektrit teha ning mõttejõul liigutada kuuli.

Samuti saab muuseumis näha, kuidas on tehnoloogia arenenud ning milline oli esimene auto ning esimene juhiluba Rootsis. Eraldi on muuseumis ka näitus tehisintelligendi osas, mis on viimasel ajal saanud järjest populaarsemaks.

Rosendali lossi park

Djurgårdeni põhjaosas asub Rosendali park. Tegemist on väga suure ja looduskauni alaga. Rosendali lossi juures on aiad olnud alates 18. sajandist. 1861. aastal asutas Rootsi Aiandusselts koostöös kuninganna Josephine'iga aiandusakadeemia. Viiekümne tegutsemisaasta jooksul kuni 1911. aastani koolitati seal välja 700 aednikku. 1960. aastal taastas Djurgårdeni kuninglik administratsioon aia.

Pargis on palju õunapuid, lisaks kasvatatakse seal lilli, mida külastajad saavad kohapeal endale osta. Samuti küpsetatakse spetsiaalsetes leivaahjudes kohalikku leiba, mida saab sealt kaasa osta. Pargis on suur piknikuala, kus saab süüa nii kaasavõetud toitu kui ka osta kohapealt.

Junibackeni muuseum

Muuseumisaarel Junibackeni muuseumis on palju äratundmisrõõmu nii täiskasvanutel kui lastel. Muuseumis saab näha mitmeid Astrid Lindgreni raamatutegelasi, samuti ei puudu sealt muumid. Õues on mänguväljak lastele, mis on tuttav muumidest.

Sees on samuti mänguväljak lastele. Lisaks on ka sees rong, mis sõidab jutustuste saatel erinevate Astrid Lindgreni raamatutegelaste juurest mööda. Valikus on ka eesti keel, nii et saab kuulata ja meeldetuletada erinevaid Lingreni raamatute katkeid.

Stockholmi Transpordimuuseum