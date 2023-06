Narva-Jõesuu liivaranna ääres saab nüüd kasesauna!

Meresuu SPA & Hotel asub vaid 200 meetri kaugusel idüllilisest liivarannast. Hotelli spaa- ja saunakeskuses on võimalik nautida nüüd ka värskendava kasesauna aroome ja õdusust. Saunale annab iseloomu kodumaine puitdekoor ning muidugi see ehe kaselõhn, mida saunas istudes sisse hingata saab. Kasesaunas jääb temperatuur 60-70°C vahele, mis tähendab, et saun sobib hästi kaaslasega muljetamiseks ja rahulikuks mõnulemiseks.