Ryanair vallandas pikaaegse piloodi. Meest süüdistatakse seksuaalses ahistamises

Lennufirma ütles töötajatele, et mees vallandati korduvalt sobimatu ja vastuvõetamatu käitumismustri pärast, mis oli seotud ettevõtte mitmete naispilootidega. Ryanair keeldus ajakirjandusele „üksikute töötajatega seotud päringuid“ kommenteerimast.

Väidetavalt ahistas mees kaheksat kolleegi

The Independenti andmetel ahistas Murray kaheksat nooremat kolleegi, sealhulgas saatis mõnele nende keha kohta käivaid tekstisõnumeid.

Ryanairi personalijuht Darrell Hughes sõnas töötajatele saadetud kirjas, et Murray töösuhe lõpetati süüdistuste järgselt koheselt. Uurimine leidis, et tema käitumine rikkus ettevõtte ahistamisvastast poliitikat. Ettevõte lisas ka, et töötajatel peaks olema võimalik tulla tööle „turvalisse keskkonda.“