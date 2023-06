Ryanair keelab Hispaania reisidel võtta lennukisse kaasa kindla toote

Liverpooli Echo teatas, et kõik, kellel on võetud salaja pardale kaasa alkohol, eemaldatakse lennult ning neile ei tagastata raha.

Sarnased reeglid on kehtestatud ka mitmetes Hispaania kuurortides, et tagada ohutu alkoholitarbimine päikese käes. Magalufis, S'Arenalis, Playa de Palmas ja Sant Antoni de Portmanys broneeritud all-inclusive majutusega puhkajatele on kehtestatud piirang alkoholi päevase tarbimise osas, mis on kuus alkohoolset jooki.