airBalticu õhtune lend Riiast Tallinnasse hilineb ligi 90% ajast. Miks?

AirBalticu pressiesindaja Augusts Zilberts tõdeb, et lennu BT361 puhul tõesti sellised olukorrad juhtuvad. Kell 23.15 väljuv lend on airBalticu jaoks päeva viimane lend Tallinna ning see on tavaline transiitreisijate jaoks. „Transiitreisijate hilinenud saabumine tuleneb sageli lennu hilinemisest, mis on tingitud Euroopa õhuruumipiirangutest. Need piirangud põhjustavad kogu päeva jooksul hilinenud lennuvahetusi, mille tulemusel saabuvad õhtused lennud Riiasse graafikust hiljem,“ rääkis Zilberts. Hilinemisest tulenevalt lükatakse BT361 väljumine edasi, et tagada reisijate jätkulend Tallinnasse, rääkis esindaja.