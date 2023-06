Pane tähele! Üks eestlaste lemmikuid suvepuhkuse sihtkohti plaanib keelustada ratastega kohvrid

Dubrovnik kavatseb võtta kasutusele uued meetmed, et kaitsta oma vanalinna turistirohkuse eest. Lisaks soovib linnapea vähendada kohvri rataste liikumisest tingitud müra munakivisillutisega tänavatel.

Väidetavalt kaebavad kohalikud elanikud, et nad ärkavad keset ööd kohvrite vedamisest tingitud müra peale üles, vahendab Daily Express .

Linn soovib välja töötada süsteemi, mille kohaselt jätavad turistid oma pagasi enne vanalinna sisenemist maha. Kohvri vanalinnas asuvasse majutuskohta toimetamiseks tuleb neil maksta lisatasu. Dubrovniku linnapea on öelnud, et uus meede on turismirohkuse vastu võitlemise algus.