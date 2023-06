Itaalia trahvib karmilt turiste, kes võtavad Sardiiniast suveniiriks haruldast loodusvara

Itaalia läänerannikul asuvas Sardiinias asuvad mõned riigi kaunimad rannad. Üks Sardiinia põhjaosa alla kuuluvatest saartest on Maddalena saarestikus asuv Budelli. Budelli saarel asub roosa liivaga rand Spiaggia Rosa. See on Itaalia valitsuse poolt alates 1992. aastast kaitse all.

Itaalia püüab kaitsta kaduvat roosat liiva

Selleks, et aidata kaunist rannajoont kaitsta, on Itaalia valitsus keelanud turistidel randa tegelikult külastada. Kardetakse, et roosa liiv on „kadumisohus“ ja loata külastajatele võib määrata trahvi alates 500 eurot, vahendas The Sun.

Lisaks võivad turistid, kes tabatakse Sardiinia roosa liiva suveniirina kaasa võtmast, saada trahvi kuni 3500 eurot.

Spiaggia Rosa on külastajatele suletud alates 1990. aastate keskpaigast, kui selle populaarne liiv hakkas kaduma. Kohalik omavalitsus võttis väidetavalt meetmeid pärast seda, kui avastati, et turistid smugeldavad kilo kaupa liiva suveniiridena. Aastal 2001 määrati ühele paarile 1000 eurot trahvi, kui nad tabati plastpudelit liivaga täitmas. Nüüd võib see tegu maksta reisijatele üle 3500 euro.

Praegu saab Sardiinia roosat randa näha ainult merelt, organiseeritud paadituuril, sest randa astuda on rangelt keelatud. Ja saarel on lubatud alaliselt elada vaid ühel inimesel ja see on Spiaggia Rosa valvur. Paljud turistid on aga olnud lugupidamatud ja kahjustavad jätkuvalt Itaalia säilinud pärli.

„Rand on taas ohus, sest inimesed saabuvad paadiga, ronivad randa ja postitavad seejärel fotosid,“ ütles The Timesile Maddalena saarestiku rahvuspargi direktor Fabrizio Fonnesu.

Spiaggia Rosa on üks kaunimaid randu kogu maailmas ning see on rikas pisikeste korallide, graniidi ja karbikeste killustike poolest. Selle uhke roosa värvus on saadud roosa mikroorganismilt, mis asustab Posidonia niite ja elab karbide sees.

Uued reeglid Maddalena saarestikus