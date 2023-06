Hiiumaa – seestpoolt suurem kui väljast paistab

Orhideed on taimerühm, mis äratab huvi ja vajab tähelepanu kogu maailmas. Silmas tuleb pidada, et kõik looduslike orhideeliste ehk käpaliste liigid on meil looduskaitse all.

Kui Eestis on leitud kokku 37 erinevat liiki käpalisi, siis Hiiumaal on neid 31. Suurepärane aeg tulla Hiiumaa looduses liikuma, matkama ja neid kauneid käpalisi vaatlema on juulis-augustis.

Et Hiiumaa on saar, jõuab iga tee lõpuks ikka mere äärde välja. Matkamine võib jätkuda rannal jalutades, suplusega meres või hoopis meresõiduga. Hiiumaa erinevad rannad pakuvad võimalusi tegeleda purjetamise, surfamise, kajakisõidu või kalastamisega. Kes õigeid kohti teab, kohtub merel suure tõenäosusega ka hüljestega, aga ka luikede ja teiste veelindudega.

Kui on soov kindlasti mõnd teatud kohta külastada, tasub Hiiumaa giididelt nõu küsida. Aktiivsema puhkuse huvilised võivad Hiiumaad avastada jalgrattal, aga seda on võimalik teha ka ratsutades.

Matkaradade Hiiumaa on seestpoolt tõesti suurem kui väljastpoolt paistab. Saare loodus on väga vaheldusrikas ning sealt võib leida maastikke, mida ei oskaks ühelt Läänemere saarelt oodatagi. Näiteks liivakõrb, soo, jõeorud või karstilehtrid, erinevat tüüpi randadest rääkimata.

Hiiumaal on 234 kilomeetrit suurepäraselt tähistatud RMK matkaradu, mille on kavandanud alpinist ja matkaguru Alar Sikk. Põhimõtteliselt saab Hiiumaale jalgsi ringi peale kõndida ning vahepeal läbida ka saare hõredalt asustamata ja teedeta keskosa. Kellele sadadesse kilomeetritesse ulatuv radade kogupikkus liig suure väljakutsena tundub, võib neid radu ka lühemate lõikude kaupa läbida. Igaüks võib endale jõukohase pikkusega ning sobiva maastikuga raja valida. Matkaradade ääres on heakorrastatud lõkke- ja telkimisplatsid ning ka mõned metsaonnid, kus saab talvelgi ööbida.

Sõltumata aga sellest, mis kontserdid, festivalid, spordi- või muud üritused parasjagu Hiiumaal toimuvad, on Hiiumaal alati, mida näha, kogeda ja kuhu minna. Metsa, mere äärde ja matkama – UNESCO biosfääri programmialasse kuuluva saare ainulaadne loodus on aastaringselt külastajatele avatud.

Hiiumaalt leiad kassikaku ja merikotka

Hiiumaa pikad mererannad ja inimtühjad metsad-niidud on heaks peatus- ja pesitsuskohaks nii püsi- kui rändlindudele. Saare metsades pesitseb ca 90 linnuliiki, neist kõige arvukam on metsvint. Hiiumaal pesitsevad ka mitmed (väga) haruldased linnuliigid - näiteks kassikakk, keda on Eestis kokku ainult 30–40 paari. Samuti pesitseb siin mitukümmend paari merikotkaid. Merikotkad olid veel 50 aastat tagasi väljasuremise äärel, aga viimasel ajal on merikotka arvukus taastumas. Lindude hooaeg algab märtsis, kulmineerub mais ja vaibub juuni keskpaigaks. Sügisränne septembris-oktoobris on tagasihoidlikum, kuid just siis kuuled sookureparvede võimsaid trompetihääli.

Orjaku linnuvaatlustorn on kõige rahvarohkem just kevadel ja sügisel, kui roostikku ja merelahtedele saabuvad kümned tuhanded veelinnud. Hommiku- ja õhtuhämaruses kõlavad nende huiked nii valjult, et ei kuule oma nutitelefonigi. Kui luiged lähevad ja lumi maha tuleb, siis jääb vaiksemaks.

Naturaalne detox

Hiiumaa loodus mõjub võimsalt ning tegelikult ei pea isegi matkama. Ka niisama jalutades on metsasuplus, stressileevendus ning suurepärane elamus garanteeritud. Värske õhk, puutumata inimtühjad rannad, sambla- ja vaigulõhnased metsateed, külluslikud marja- ja seenemetsad ning heinamaad-niidud annavad hea tuju igal aastaajal.

Hiiumaal pole tehismüra ega valgusreostust. Meretuul on tolmuvaba ja värske ning juba veerand tundi kõndimist rannalähedases männimetsas mõjub nii rahustavalt, et aja kulgemine tundub aeglustuvat.

Mereõhk puhastab kopsud ja rahustab hingamise, metsavaikus või tuulemüha puulatvades tasakaalustab mõtlemise. Ajuteadlaste ja psühholoogide kinnitusel on puhkamine ja mittemidagitegemine puhkamiseks ning vaimse tervise kosutamiseks ülimalt olulised. Just seda kõike saabki Hiiumaal nautida. Kes pikemaid matku teha ei soovi, võib niisama pilvi või tähti vaadata või lihtsalt mere ääres istuda. Hiidlased ise ütlevad, et Hiiumaa on hinge spaa.