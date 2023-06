Horvaatia valitsus ootab sel suvel turismisektorilt rekordiliselt kõrget kasumit. Kuid riik on hädas: praegu ei ole turismis piisavalt töötajaid, et nõudlusega sammu pidada. Horvaatia jaoks on turism ülitähtis - see moodustab umbes viiendiku riigi majandusest, rohkem kui ükski teine haru.