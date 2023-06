Tallinna lennujaam ei jää lendudest tühjaks. Riias käib karm heitlus

Läti logistikafirma Girteka Logisticsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Simonas Bartkuse hinnangul oli otsus tingitud airBalticu agressiivsest taktikast, mille kohaselt ründab firma väga aktiivselt kõiki konkurente, kes püüavad Riia lennujaamas tugevneda. „Riigi- ja põhilennufirmalt on see loogiline samm. Nad püüavad oma turgu tavaliselt kõigil liinidel kaitsta. Samamoodi on Ryanair Riias väga tugev. Kolmas olla on väga raske, sest turu suurus on piiratud,“ ütles Bartkus.