Prantsusmaa ja Saksamaa annavad noortele tasuta ära 60 000 rongipiletit

Projekti kuulutasid Prantsusmaa ja Saksamaa transpordiministrid Clément Beaune ja Volker Wissing välja selle aasta alguses ning nüüd on see avatud taotluste esitamiseks. Alla 27-aastased, kes elavad Prantsusmaal või Saksamaal, saavad tasuta piletit taotleda. Need, kellel õnnestub pilet saada, saavad valida pileti kasutamiseks seitsme päeva pikkuse ajavahemiku.