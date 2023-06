Wizz Air lahkub järk-järgult Riia lennujaamast

Aastatel 2015–2020 oli Wizz Airi turuosa Riia lennujaamas umbes 8–9 protsenti. Praegu on olukord muutunud. Ja kuigi lennufirma on Riia lennujaamas endiselt suuruselt kolmas, jäi selle aasta esimeses kvartalis selle reisijate turuosa alla nelja protsendi.

Eeldatavasti langeb see veelgi, sest Wizz Air on teatanud, et sulgeb sügiseks oma eelviimase lennuliini Riiast.

Lennundusekspert, Girteka Logistics'i turundus- ja kommunikatsioonijuht Simonas Bartkus ütles, et Wizz Air on juba lõpetanud enamiku lendude teostamise Lätis. „Suveks oli neil alles vaid kaks liini. Riiast Londonisse ja Kutaisisse. Kui nad lõpetavad oma lennud Londonisse tänavu oktoobris, jääb lend Kutaisi ainukeseks Wizz Airi liiniks Lätist,“ ütles Bartkus.

Võimaliku põhjusena mainib lennundusekspert suurt konkurentsi Riias, mis eristab seda näiteks kahest suurest Leedu lennujaamast – Vilniusest ja Kaunasest.

„airBaltic ründab väga aktiivselt kõiki oma konkurente, kes püüavad Riia lennujaamas tugevneda. See on loomulik samm riigi- ja baaslennufirma poolt. Nad püüavad tavaliselt kaitsta oma turgu kõigil liinidel. Samamoodi on Ryanair Riias väga tugev. Kolmandaks olemine on väga raske, sest turu suurus on piiratud,“ ütles Bartkus.

Lennufirma vastas kirjalikult küsimustele Riia lennujaama järkjärgulise lahkumise kohta: „Wizz Air on Balti riikides esindatud, hoolimata ettevõtte aeglasemast arengust võrreldes teiste turgudega. Wizz Air otsib pidevalt uusi lennuliine. Praegu keskendub lennufirma aga olemasolevate liinide säilitamisele.“

Riia lennujaam selgitab, et nende sihtkohtade arvu ei mõjuta Wizz Airi lahkumine.

Riia lennujaama esindaja Ilze Salna ütles, et sihtkohtade osas on lennujaam naasnud suvehooajal umbes 100 sihtkohaga pandeemia-eelsele tasemele. „Lennujaamas töötavate lennufirmade arv – 15, 16, 17 – on umbes sama kui enne pandeemiat,“ ütles Salna.

Uue odavlennufirma tulek Balti turule on ebatõenäoline, ütles lennundusekspert Bartkus. Bartkus ootab, et juba tegutsev Norwegian võiks lähiaastatel oma turuosa Riias suurendada.