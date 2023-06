Järjekordne rekordirohke kuu parvlaevadel

„On ääretult hea meel, et suursaared on veel enne suvehooaja algust osutunud niivõrd populaarseks. See on tingitud varasemast ürituste hooaja algusest võrreldes eelnevate aastatega ning nii on hooaeg hästi käima läinud, see omakorda aitab siseturismi edenemisele kaasa, „ sõnab TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.

„Virtsu-Kuivastu liinil teenindasime 2023. aasta mais 144 147 reisijat ja 72 277 sõidukit, mis on Saaremaa liini sõidukite maikuu rekord. Liini reisijate arv kasvas võrreldes möödunud aasta maiga 5%, sõidukite arv kasvas 2%.

Rohuküla-Heltermaa liinil on aga maikuu rekord purunenud nii reisijate kui sõidukite numbrites. Teenindasime 2023. aasta mais 54 703 reisijat ja 27 721 sõidukit. Võrreldes möödunud aastaga on reisijate arvu kasv 4% ning sõidukite arvu kasv 3%,“ võtab Aron liinide numbrid kokku.

„Kasv on tulnud eraisikute sõiduautodest ja bussidega reisijatest. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga kasvas sõiduautode arv viiendat kuud järjest, veokite-haagiste arv vähenes aga neljandat kuud järjest. Rohuküla-Heltermaa liinil üheksandat kuud järjest. Varasematel aastatel on sõidukite arvu kasvu vedanud veokite ja haagiste arvu suurenemine, hetkel on trend vastupidine,“ lisab Aron.

Veel toob Aron välja, et aasta esimese viie kuu jooksul on TS Laevade parvlaevadel reisinud 727 706 reisijat ja 367 903 sõidukit, mida oli vastavalt 7% ja 2% rohkem kui 2022. aasta samal perioodil. „See on meie tegevusajaloo parim viie kuu tulemus, mis on saanud teoks kõikide meie töötajate koostöös.“

„Meie jaoks kõige kiirema aja hakul loodame siiski, et suursaarte võlu tuleb nautima veelgi rohkem puhkajaid, rohke turistide arv aitab kohalikel kogukondadel end kriisijärgselt kiiremini taastada ning madalhooajale kindlama tundega vastu minna,“ avaldab Aron lootust.