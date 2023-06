Klaipedas saab järgmisest nädalast sõita põneva transpordivahendiga

Kaheksa kilomeetri pikkusel liinil on viis peatust, mis algavad vanalinnast ja lõpevad Tauralaukis. Elektriline vesibuss läbib kogu marsruudi umbes ühe tunniga.

Proovireis on sel nädalal juba toimunud.

„Vaatasime, mida on vaja, et marsruut edukalt ja ohutult käivitada. Meil puudusid navigatsioonimärgid ja natuke turvameetmeid laevale sisenemisel ja sealt väljumisel,“ ütles Klaipėda linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja Inga Kubilienė.

Elektrilised vesibussid sõidavad kell 8:00 kuni 21:00. Ühes bussis on kümme reisijakohta. Esialgu pidi pilet maksma 1 eurot nagu tavalistes Klaipėda bussides, kuid edaspidi on see kallim.