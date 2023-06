Võta väljakutse vastu: õpi päriselt puhkama!

Hiidlased ise on alati teadnud, et see on maagiline ja väega koht, kus saabki päriselt puhata. Meri ja liivaluited, mets, kaluripaadid, suitsukala, saun, hiiu õlu ja hülge loba ning kogu see muu saarelise elu eripära nagunii, aga Hiiumaal on veel midagi erilist. Aeg hakkab siin aeglasemalt kulgema, rõõm ja rahu tulevad südamesse ja hingel hakkab kergem. Me ise ütleme, et isegi aeg tuleb Hiiumaale puhkama. See ongi nagu hinge spaa.

Nii paari lausega on Hiiumaa olemust keeruline ära seletada, et kõik kohe arusaadav ja selge oleks. Hiiumaalt sai näiteks alguse Eesti kodukohvikute traditsioon, eelmisel talvel oli meil aga esimene glögikohvikute päev. Hiiumaalt on inspiratsiooni, hingerahu ja tasakaalu leidnud nii paljud kuulsad, edukad ja andekad inimesed, et ka tavalised eestlased on hakanud mõtlema, et oot-oot, midagi seal vist siis ikka peab olema.

Kes on Hiiumaa kuulsused, kellest võiks eeskuju võtta? Kas nad elavad Hiiumaal või käivad puhkamas?

Ajalooliselt on kuulsad Hiiumaaga seotud inimesed näiteks Aino Kallas, Rudolf Tobias … Tänapäevasematest kuulsustest Erkki-Sven Tüür, Ave Alavainu, Fred Jüssi, Jaanus Nõgisto, Riho Sibul … Ja veel terve rida kuulsaid ning prominentseid inimesi, kes on nii tagasihoidlikud, et ei soovi oma nime ajalehes näha, aga kellele hiidlased parvlaeval bistroojärjekorras saavad tere öelda.

Paljudest suvitajatest, kes esialgu peatusid kämpingus, puhkemajas või tuttavate pool, on saanud suvilaomanikud ja mitmetest suvilaomanikest aastaringsed elanikud. Hiiumaal on tugev külgetõmbejõud.

Mida tähendab teie üleskutse, et tule Hiiumaale puhkama, aga ära tee mitte midagi?