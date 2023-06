Kogu perega üheks päevaks Helsingisse. Milliseid kohti võiks külastada?

Vana kaablitehas

Helsingis asuv vana kaablitehas meenutab Tallinnas asuvat Telliskivi linnakut. Kinnistu ehitati aastatel 1939-1954. Valmides oli tehas Soome suurim hoone. Alguses oli seal merekaabel, hiljem töötati seal välja Soome esimene superarvuti. Kaablitehases alustati ka Nokia mobiiltelefonide arendust.

1980. aastate lõpus, pärast tehase ja telekommunikatsioonitegevuse lõppemist, asus kultuurirahvas sinna looma oma loomingut. Täna töötab Kaablitehases sadu loomemajanduse rentnikke. Üks tõmbenumbreid on seal näiteks Teatrimuuseum. Teatrimuuseumis saavad nii lapsed kui täiskasvanud vaadata erinevaid eksponaate. Iga eksponaadi juures on ka vastav märge, kas seda võib puudutada või mitte.

Lisaks on muuseumis kostüümiladu, kus saavad nii lapsed kui ka täiskasvanud proovida selga erinevaid kostüüme ning laval esineda. Samuti on olemas tantsuruum, kus saab õppida videote järgi erinevaid tantse ning ka lihtsalt erinevate lugude saatel tantsida.

Kaisaniemi botaanikaaed

Kui on soovi veeta perega õues aega, siis on botaanikaaed selleks hea koht. Seal on vaatamist nii väikestele kui suurtele. Botaanikaaiast leiab nii väliaia kui kasvuhoone. Taimi on seal väga palju erinevaid ning suvel saab seal näha, kuidas need õitsevad. Samuti on botaanikaaias kohvik, kus saab einestada nii sees kui väljas. Sissepääs on tasuta.

Oodi keskraamatukogu

Vihmase ilma korral, kui pole soovi külastada muuseumit, tasub külastada hoopis raamatukogu, mis on väga modernne. Raamatukogu arhitektuur on huvitav nii seest kui väljast. Lisaks raamatute laenutamisele on seal palju muid võimalusi, kuidas aega veeta. Näiteks saab seal ruume rentida näiteks koosolekute jaoks. Lisaks on seal avalikud internetipunktid, kust saab tööd teha.

Amos Rexi kunstimuuseum