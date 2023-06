VIDEO | Kohutav õnnetus. Vene kodanik hukkus Egiptuses hairünnaku tagajärjel

Ametiasutused sulgesid 74-kilomeetrise rannajoone ning teatasid, et kuni pühapäevani on seal keelatud kõik veespordialad.

Internetis levib video, mis väidetavalt on tehtud rünnakust. Sealt on näha, kuidas mees sipleb vees, samal ajal ründab teda mitu korda tiigerhai. Lõpuks tõmbab hai mehe vee alla.

Hiljem teatas ministeerium, et on hai kinni püütud ning uuritakse, mis tingis haruldase rünnaku. Venemaa konsulaat Hurghadas on teatanud, et tegemist oli Venemaa kodanikuga, kuid tema nime pole avaldatud „Ohver ei olnud turist, vaid Egiptuse alaline elanik,“ ütles Venemaa peakonsul Viktor Voropajev uudisteagentuurile TASS.