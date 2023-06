Stockholmis alustas sõitmist esimene isesõitev praam

Torghatteni tegevjuht Stein Andre Herigstad-Olsen ütles, et lõppeesmärgiks on muuta laev täiesti autonoomseks, et sellega saaks sõita ilma, et kapteni kaasas oleks. Norra ettevõtte operatiivjuht Erik Nilsson ütles, et laevas on radar, kaamerad ja ultrahelisüsteemid, mis koostavad andmeid, et juhtida kurssi. „Kui paat muudab suunda või kui seal on kanuu, näeme seda kohe vähem kui sekundiga. Vastavalt sellele saame uuendada kurssi,“ lisas ta.