VIDEO | New York on mattunud paksu suitsu sisse. Sajad lennud on hilinenud

Kanada metsatulekahjude tõttu leviv suits kattis teisipäevast kolmapäevani New Yorgi, rikkudes õhukvaliteeti ja sundides elanikke jääma siseruumidesse. Kolmapäeva keskpäeva seisuga oli linn maailma halvima õhukvaliteedi poolest neljandal kohal, õhukvaliteedi indeks oli 158, mis on elanike jaoks ebatervislik tase.

Hilines ka umbes 670 United Airlinesi lendu. Newark on üks lennuettevõtja peamisi sõlmpunkte. Lennufirma sõnas oma avalduses, et nad jälgivad olukorda ja hoolitsevad töötajate ohutuse eest ning vajadusel kohandavad lennuplaani. Delta Air Linesi pressiesindaja ütles CNBC-le, et neil on töötajate jaoks olemas kaitsevahendid. „Me jälgime ka ilmaennustusi, mille kohaselt peaks eelolevatel päevadel New Yorgis vihma sadama, mis peaks õhu kvaliteeti parandama.“