Hinnatõus Palangas ei ole peletanud turiste eemale. Esimesel suvisel nädalavahetusel ol kuurort rahvast pungil

Ta kinnitas ka, et tubade hinnad on tänavu kõrgemad kui eelmisel aastal. Juulis-augustis küündivad hotellis mõne toa hinnad 400 euroni öö eest. Aasta varem maksis öö umbes 300 eurot. Palanga hotelli administraator kinnitas samuti, et tube broneeriti aktiivselt. Administraator lisas, et hotell korrigeerib igal aastal majutushindu. Bookingu andmetel maksab Hotel Palanga kolmene tuba kahele täiskasvanule ja ühele lapsele umbes 738 eurot. Hind sisaldab hommikusööki ja spaa külastamisvõimalust.



Amberton Green Apartamentsi vastuvõtujuht tunnistas, et kõik suvised nädalavahetused on nende hotellis juba täis. Ta lisas, et tubade hinnad puutuvad pidevalt. „Mida parem ilm, seda suurem on nõudlus. Sellepärast on hinnad kõrgemad. Meil ei ole fikseeritud hindu, need sõltuvad Palanga ilmast,“ selgitas ta.