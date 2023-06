Maagilised nähtused Võrumaa maastikul: inglid, koopad ja püha vesi

Eesti lõunapoolsed piirkonnad on alati olnud müstilised, seal räägitakse teisi keeli, süüakse teisi toite, maastik on kupliline ja inimesed elavad pigem ilma kella jälgimata. Elatakse endale ja oma perele, hinnatakse muud kui seda, mida pakub tänapäev oma kiiruse ja inforikkusega. Ärge nüüd arvake, et lõunalased on tagurlikud, kohe üldse mitte: nad on lihtsalt kõik läbi katsetanud ja saanud aru, kuidas on parem. „Suvi Võrumaal“ võiks olla kõigile selle aasta olulisim projekt.

Kus on inglite kodu?

Võru linna serva, oma kaunisse koduaeda on pikalt lillepoodi pidanud Eve Vinn seadnud sisse Inglite Kodu. Muuseumi asutaja ütleb, et esimene ingel tuli tema juurde juba 2005. aastal, kui kaunites riietes nukk perenaisele kingiti. Ligi 20 aasta jooksul on väikesest ja sügavamõttelisest kingitusest kasvanud välja kogu, mida võiks kadestada igaüks: Eve kollektsioonis on tänaseks 4534 inglit. Pere kodumaja garaaži sisse seatud pisike, kuid hubane muuseum on maailmas ainulaadne, vähemalt ei tea Eve, et mujal sellist leiduks. Kujude, maalide ja muu ingelliku ning haldjaliku nautimise taustal mängib ingellik muusika: Elton John, David Bowie ja muu klassika.

„Igale inimesele antakse sündides kaasa ingel, kelle ülesanne on inimest kaitsta ja märkamatult juhtida. Eks elu jooksul tuleb neid ingleid inimese juurde veel teisigi. Ingel näitab end inimesele vaid siis, kui too ise seda soovib ja palub. Üks valearvamus on, et inglid ja haldjad on erinevad tegelased. Tegelikult on need sama olendi kaks nimetust, haldjad on rohkem seotud loodusega ja inglid inimestega,“ selgitab Eve. Ka igal päeval on oma ingel, nii on meie külastuspäeval ehk laupäeval rõõmu peaingli Zadkieli päev. Tegu on heategevuse ja halastuse ingliga.