Uue Peugeot’ hübriidiga sportlikult ja stiilselt suvistele seiklustele

Peugeot kuulub siiani prantslastele, õigemini suurde ettevõtete gruppi, mis siiani juurtega selgelt Prantsusmaal kinni. Oluline on see olukorras, kus paljud muud automargid on oma mudelid liiga ühisuguseks disaininud. Peugeot on oma uue kontseptsiooniga vägagi teretulnud. Ka uus 408 on kandiline, see võib tunduda veider, kuid midagi temas on, et tõmbab pilku pidevalt autole tagasi. Kõrguse poolest liigitub auto sportlikuks sedaaniks, kuid selles on palju enam pagasiruumi ja avarust. Peugeot 408 Hybrid paneb välimusega ette suhteliselt kõrge taseme, millest pole üle saanud paljud tunduvalt kallimaid sõidukeid pakkuvad tootjad.

Mina ei kuulu nende inimeste hulka, kes naudivad autosõitu või väidavad, et auto juhtimine mõjub värskendavalt ajule, ega ole ka juht, kes teebki ainult seda – keerab rooli. Autoga sõidan puhtast vajadusest liikuda punktist A punkti B ja ei midagi enamat. Peugeot 408 Hybrid suutis siiski tõestada, et auto juhtimine ise võib olla põnev ja mõnus tegevus: ei pea leidma ajaviidet raadiost, podcast’idest, pidevast vestlusest või neljakümnest muust (pange tähele: peamiselt illegaalsest) tegevusest.

Kui väljast vaatamine on ära tüüdanud, tehke auto uks ka lahti. Pimedas paisatakse uksepeegli alt maha valgustatud logo, nagu kutsutaks Batmani appi. Pisike detail, kuid luksuslik. Olgugi et Peugeot’ sisemus tundub kitsas, on see mugav ja kompaktne. Avaraks muudab auto suur katuseaken, mis laseb päikesevalguse salongi mängima. Lähemal uurimisel selgus näiteks, et auto istmed on disainitud Saksamaal füsioterapeutide näpunäidete järgi ja istmel saab muuta väga mitut parameetrit, et istumine oleks igal ajal mugav, sõitmist soodustav.

Mis on aga matkamisel ja seiklemisel need põhilised omadused, mida autolt otsida? Need on pagasniku suurus, muusikasüsteemi kvaliteet ja turvalisus. Kõik kolm on Peugeot’ puhul väga kenasti ühte autosse kokku koondatud. Helisüsteem integreerib kiiresti nutitelefoni enda külge ja iga muusika, saade või helifail saab ette mängitud. Seejärel kaasa lauldud ja kaasa mõeldud. Heli on Peugeot’ autol väga puhas ja muusika kuulamisest saabki üks mõnusaim ajaveetmisviis. Kui rääkida pagasi paigutamisest, siis auto pikkus annab kohe alust arvata, et pagasnik on autol mahukas. Sinna mahuvad kõigi nelja seikleja pakid vaevata sisse. Turvalisust ei hakanud autol ise praktikas katsetama, kuid paberil peaks tegu olema autoga, millega julgeks sõidule võtta nii vanaema kui ka lapselapsed.

Üks auto huvitavaim lisand, mis tuleb palju kallimate autode varustusest, on tagurdamislahendused sensorite ja tehisintellekti kasutavate kaamerate abil. Kuna auto on madala lõikega, siis on tagumistest akendest raske välja vaadata, kuid kümnetollisele keskkonsooli ekraanile kuvatakse puhas pilt: esiteks lihtsalt tahavaade, kuid teiseks tehisaju kokku pandud ootamatu pilt ülaltvaates. Keegi nagu filmiks autot selle päris keskkonnas nii viie meetri kõrguselt. Väga harjumatu alguses, kuid täiesti asendamatu tunnise kasutuse järel.