Nõuanded, kuidas valmistada oma auto ette suviste autoreiside jaoks

Enne pikemale teele asumist on aga oluline end ette valmistada ootamatuteks riketeks ning tagada sujuv ja mugav sõit. Seda silmas pidades jagasid carVerticali autoeksperdid nõuandeid, kuidas auto suviseks reisiks ette valmistada.

Kontrollige oma rehvide seisukorda

Enne pikale sõidule asumist on oluline üle kontrollida rehvid, et need oleksid heas korras. See hõlmab turvise sügavuse kontrollimist, rehvide üldist seisukorda ja veendumist, et need on piisavalt täis pumbatud soovitatud rõhuni. Kui rehvid on kulunud või kahjustatud, on soovitatav need eelnevalt välja vahetada.

Teostage sõidukile ülevaatus

Hooldus mängib auto omamisel olulist rolli. Olenemata sellest, kas teie sõiduk on olnud usaldusväärne partner juba mitu aastat või on see hiljuti ostetud, on oluline, et see oleks enne pikemale reisile minekut korralikult üle vaadatud.

Kontrollige kliima- ja jahutussüsteemi, et see suudaks kuuma ilmaga pakkuda mugavat sõiduelamust. Rikkis kliimaseadme süsteem võib põhjustada ebamugavustunnet ja väsimust, mis raskendab teele keskendumist. Samal ajal võib halvasti toimiv jahutussüsteem põhjustada mootori ülekuumenemist, mis toob kaasa kuluka remondi ja ootamatu rikke.

Lõpetuseks kontrollige auto ajalugu ja hankige teavet varasemate kahjustuste ja läbisõidu tagasikerimise kohta, mis võib aidata leida sõiduki nõrgad kohad ja neid enne teele asumist kõrvaldada.

Mõelge putukatele

Suvised autosõidud võivad olla meeldiv kogemus, kuid putukad võivad asjadele kiiresti kriipsu peale tõmmata. Viimane asi, mida keegi tahab, on sõidu ajal takistatud vaade, mistõttu on oluline hankida putukate eemaldamiseks mõeldud klaasipesuvedelik. Need spetsiaalsed vedelikud on konkreetselt loodud selleks, et lahustada ja kõrvaldada putukate tekitatud jäägid, jättes tuuleklaasi kristallselgeks.

Valmistage ette hädaabi komplekt

Tee ääres hätta jäämine on midagi, mida keegi ei taha kogeda. Siiski on väga oluline valmistuda ootamatusteks, pannes kokku hädaabi komplekti.