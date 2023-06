Jootraha andmise reeglid: millega arvestada maailma eri paigus?

Üks Hiina põhimõtteid on, et kõik inimesed on võrdsed ja keegi ei ole teise teenija. Paremuse näitamine on pikka aega tabu olnud. Vähem külastatavates piirkondades suhtutakse jootraha jätmisesse tänaseni halvasti ja seda võetakse kui altkäemaksu.

Oodatud on nii USA dollarid kui ka Egiptuse naelad ning ühest-kahest dollarist piisab, et teenindaja suule naeratus manada.

Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias on sügavalt juurdunud sotsiaalne norm baksheesh, mis tähendab jootraha või annetust. Seda võib otsesõnu küsida taksojuht või reisijuht või sosinal kuulda basaaril, kuid lõppkokkuvõttes tähendab see sama asja: kingitust või väikest jootraha, olenemata pakutavast teenusest.

On aga siiski üks erand. Jaapani traditsioonilises võõrastemajas ryokan’is võib nakai san’ile jootraha jätta, kui toit on hästi tehtud. Ärge andke jootraha aga isiklikult üle, vaid jätke see selleks mõeldud ümbrikusse.

„Isegi kui turistidele öeldakse, et Jaapanis ei anta jootraha, soovitakse siiski teenindajaid rahaga tunnustada, kuid see ei käi nii,“ sõnas Suurbritannia reisikorraldaja InsideJapan Tours esindaja James Mundy. „On tavaline, et kui inimene jätab restoranis teenindajale jootraha, siis talle joostakse tänavale järele, et raha tagasi anda. Paljud ei mõista, et jaapanlased teevad oma tööd uhkusega ning piisab, kui öelda „Oishikatta“ või „Gochiso sama“ (vastavalt „See oli maitsev“ ja „Aitäh söögi valmistamise eest“),“ räägib Mundy.

Austraalia turismikorraldaja Intrepid Traveli Hiina peadirektori Maggie Tiani sõnul on Lääne tavad aga ka Hiinasse levimas. „Kuigi Hiinas on jootraha andmist peetud ajalooliselt ebaviisakaks, on ajad muutumas,“ selgitas ta. „Hiinlastel endil ei ole ikka veel kombeks jootraha anda, kuid see on vastuvõetav eriti suuremates linnades, kus on palju välismaa elanikke ja külalisi,“ rääkis Tian.

„Kui olete maal, andke erakordse teeninduse eest jootraha uksehoidjatele, giididele ja baarmenidele, kuid väga vähe. Vaatamata traditsioonile on kohalikud tänulikud,“ lisas ta.

USA

USA-s võetakse jootraha andmist väga tõsiselt ning summad on viimastel aastatel aina kasvanud. Täna on juba reegel, et jootrahana lisandub arvele sellest 20–25 protsenti.

Ameerika Ühendriikides on teenindajad sageli alatasustatud ja sõltuvad igapäevasest jootrahast. Samas lisab ka aina rohkem jaemüüjaid – alustades tanklast ja lõpetades Starbucksiga – arvele nn vabatahtliku teenustasu.

„USA-sarnast jootrahakultuuri pole kusagil mujal,“ ütles Peter Anderson, reisijate isikliku abi teenuse Knightsbridge Circle tegevdirektor. „New Yorgis ostsin hiljuti poest pudeli vett ja makstes küsiti jootraha. Vee võtsin aga ise, viisin selle ise letti ja maksin ja ometi oodati, et jätan 20% jootraha. Liiga paljudes kohtades on see lihtsalt viis töötajatele vähem palka maksta ja panna rohkem kulusid kliendi õlule,“ sõnas ta.

Kuigi USA-s on aastaid võideldud teenindajate kõrgemate palkade nimel, on areng olnud aeglane. Seega tasub meeles pidada, et kuigi seaduse järgi on jootraha andmine vabatahtlik, siis seda siiski oodatakse.

Taani

Taanlased jootraha üldiselt ei jäta. Sellel on kaks põhjust: Taani on teada-tuntud heaoluriik ja teenindajad, taksojuhid ja teised eesliinitöötajad ei sõltu jootrahast nii palju kui mõnes teises riigis. Samuti on jootraha restoranis ja hotellis sageli juba hinna sisse arvestatud.

Sellest hoolimata on Taanis – ja ka Skandinaavias laiemalt – tavaline, et arve ümardatakse sümboolse žestina ülespoole. Jootraha jäetakse soovi korral vaid väga hea teeninduse eest, või siis minnakse näiteks samasse restorani hiljemgi tagasi, mis annab märku, et kohaga jäädi rahule.