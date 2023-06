Päris elu muinasjutud juhtuvad Kuldīgas

Kuldīga suurimaks looduslikuks vaatamisväärsuseks on Venta jõgi, mille kaldal linn asub ja kus kevadeti võid näha meie regioonile täiesti ootamatut vaatepilti, joast üles hüppavaid kalasid. Linna ajaloost pole ümberjutustust siinkohal mõtet teha – sellega saab iga linna külastav inimene tutvuda ise, tehes linnatuuri Rumba elektribussiga, mis just selleks loodud ja mille giid armsalt ja suurima uhkusega pajatab sulle nii ajaloost kui ka olevikust ning kui kenasti paluda, siis fantaseerib ka tuleviku teemadel. Kui aga tunned, et tahaksid linna läbida hoopis muul moel, võid ajalooliste jalgrataste muuseumist Ciskdrill, mida muide peab puhtalt hobi korras linna vingeim kohvimeister Klavs, laenutatud vanakooli rattaga läbida linna risti ja põiki. Lisaks on linnas päriselt unikaalne atraktsioon: linnatuuri saad teha ka mööda jõge, kasutades selleks kalameestele mõeldud saapaid. Nii avastad linna hoopis teisel moel ja teise nurga alt ning seda sõna otseses mõttes.

Pääsemata mööda kohustuslikust: romantilist puhkust otsivatele inimestele on linnas nii kodumajutusi, hotelle kui ka hubaseid restorane, kuid ole hoiatatud – suvel on siin raske vaba kohta leida, mistõttu tasub oma puhkust aegsasti planeerida!

Eks erinevaid tegevusi ja ajaveetmisvõimalusi leiab igast linnast maailmas, aga Kuldīga võlub nii mitmeski mõttes palju enamaga kui kõigest nimekirjaga erinevatest vaatamisväärsustest. Ning mis see palju enamat on? See on väikelinna inimesed, nende külalislahkus ja sellest tulenev linna vibe.

Kuldīga linnas asub ka maailmas täiesti unikaalseid klavereid tootev Klavinsi klaverivabrik. Spetsialistid teavad niigi, millest jutt, aga võhikutele olgu öeldud, et tegemist on klaveritega, mille mõõduks püstloodis on kuni kuus meetrit ning mille heli pole võrreldav ühegi teise klaveri omaga. Muide, vabriku kõrvalruumides avatakse peatselt ka korralik kontserdisaal, kuhu tänu peremehe tutvustele tulevad aeg-ajalt esinema sellised nimed, mida kuuldes ei jää üle muud kui ainult kadestada.

Joogisõpru, eriti neid, kes hindavad originaalsust ja ootamatusi, ootavad Kuldīgas nii käsitööõllesid tootev Duna õllevabrik kui ka Curonia kohviröstimise töökoda. Mõlemat veavad oma ala entusiastid ning loomulikult kumab see läbi ka nende tegevusest – asja aetakse hoole, pühendumuse ja armastusega. Õllevabriku mehed on panustanud kogu oma hinge sellesse, et kohalikust toormest toota põneva maitsega jooke, ja Curonia omanik ning suurim vedaja on vist linna kõige tegusam mees – just toosama Klavs, kes ka rattamuuseumit peab.

Ja kuidas see romantika siin selle kõigega seotud on?

Romantika on teadupärast iga inimese jaoks erinev, kuid nagu varem öeldud, Kuldīga linnas on peidus see müstiline „miski“. Kas on see soojus, millega sind vastu võetakse, või pühendumus, millega sinu eest hoolt kantakse – seda on raske öelda. Kindel on aga see, et inimene tunneb ennast hästi seal, kus teda oodatakse ja tema eest hoolitsetakse. Just nagu abieluski. Ja Kuldiga linn on ühele armunud paarile ideaalseks kaaslaseks – ta ootab sind, pakub sulle põnevaid elamusi ja kannab hoolt selle eest, et sa armuksid veel ja veel.

Ja täitsa lõpetuseks – Kuldīga on linn, milles ennast kaotada on väga lihtne: see linn armastab igat oma külalist ja seda on tunda kõikjal ning tahes-tahtmata kandub see üle ka külastajate omavahelistesse tunnetesse.

