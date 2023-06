Tarneraskused tabavad sel aastal lennundust eriti valusalt

„See on frustreeriv, sest näeme tegelikult tarneprobleemide mõju juba sel suvel,“ ütles Walsh. Ta lisas, et puudujäägid on eriti märgatavad lennukite mootoriosade puhul. See võib viivitada uute lennukite tarnimist tootjatelt Boeing ja Airbus.

Lennukite puudus on olnud USA lennufirmadel juba mitu kuud probleemiks. Mõned neist on nüüd pöördunud suuremate lennukite poole, et mahutada rohkem reisijaid, eesmärgiga tasakaalustada suurt nõudlust ja ressursside puudumist.

Walshi sõnul on 2023. aastal tõenäoliselt probleemiks ka lennujuhtimispersonali nappus. Enamik lennufirmasid ennustab, et 2023. aastal jäävad nad taas kasumisse, pärast keerukat pandeemiajärgset perioodi.

„Lennufirmasid ja lennujaamu kritiseeriti eelmisel aastal selle eest, et nad ei ole eraldanud pandeemiast taastumiseks piisavalt palju vahendeid,“ ütles Walsh CNBC-le. „Kuid ma arvan, et lennufirmad on oma osa ära teinud. Enamik lennujaamu on minu arvates heas seisus,“ lisas ta.

Walsh ütles, et ta on lennunduse kui terviku suhtes optimistlik, hoolimata tarneprobleemidest.

„Kui võtta arvesse tervikpilti, võime olla 2023. aasta ja järgnevate aastate suhtes positiivsed,“ ütles ta.