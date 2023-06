Mees sai lennufirmalt reisikeelu oma nime tõttu. Segaduse vältimiseks plaanib ta nimemuutust

Kiernan Harris sai ootamatult lennukeelu, broneerides puhkust Alicantasse. Harris arvas, et tegemist on eksitusega ning ta on aetud segi nimekaimuga, kes on samal päeval sündinud.

Päev enne reisi sai ta teate lennukeelu kohta, kuigi oli broneerinud lennupiletid kuu aega varem. Talle öeldi, et tal on varasema häiriva käitumise tõttu lennukeeld kuni 15. märtsini 2031. Selgus, et tema nimekaim mõisteti 2021. aastal 12 nädalaks vangi, kuna käitus purjuspäi easyJeti lennul ebaviisakalt.

„Ma olin segaduses. Mul polnud enam broneeringut ega kohta lennule,“ sõnas Harris. Ta lisas, et tal on ka varem tulnud ette, et teda aetakse segamini tema nimekaimuga. „Eelmisel suvel tuli mu pere juurde politsei, et mind küsitleda. Mõne minutiga sai politsei aru, et nad otsivad hoopis kedagi teist.“ Harris lisas, et ka uudistes on avaldatud fotod tema nimekaimust, kellele on kehtestatud lennukeeld. „Ma mõtlen nime muutmisele, kui sellised olukorrad jätkuvad.“