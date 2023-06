Eksperdid prognoosivad, et lennupiletite hinnad tõusevad sel aastal veelgi

Ettevõtete reisikorraldaja American Express Global Business Traveli hinnangul on lendamine sel suvel palju kallim. New Yorgi-Hongkongi lend turistiklassis maksab tänavu enam kui kaks korda rohkem võrreldes 2019. aastaga ja pea kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel aastal. Praegu reisitakse palju, mis tõstab omakorda piletite hindu.

Lennujaamad on aga jätkuvalt raskustes, kuna neil puudub paindlikkus hindade tõstmiseks tasude ja tariifide puhul, mis on fikseeritud, reguleeritud või kaubanduslikult kokku lepitud. London Heathrow on hoiatanud jätkuvatest kahjumitest ja keeldub dividendide maksmisest oma omanikele.

Dublini lennujaam võitleb samuti reguleerivate asutuste ja lennuettevõtjatega, kui palju saab küsida lennuettevõtjatelt tasu. Odavlennufirma Ryanair on näiteks juba vähendanud oma tegevust Saksamaal, öeldes, et kõrgete lennujaamatasude tõttu pole Frankfurdi lennujaamas tegutsemine jätkusuutlik.

„Lennuhindade järsk tõus takistab kogu lennunduse ökosüsteemi taastumist,“ ütles Airports Council International Asia-Pacific. Heathrow on taotlenud Suurbritannia tsiviillennundusametilt toetust lõivude tõstmiseks, öeldes, et kõik suuremad kulud ei peaks jääma reisijate kanda, vaid jagunema lennufirmade ja lennujaama vahel. Kõrgemate tasude kriitikud, näiteks Virgin Atlantic, on öelnud, et see tooks kasu ainult lennujaama peamiselt välismaistele aktsionäridele ning oleks tarbijate ja lennuettevõtjate jaoks halb tehing.