Tallinna lennujaam on eelmise suve kaosest õppinud: värbasime töötajaid juurde

Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuhi Margot Holtsi sõnul on nemad suveks valmis. „Alustasime suveks valmistumist juba eelmise aasta lõpus, sest mitme ametikoha puhul on väljaõpe võrdlemisi pikk. Täna saame öelda, et meie meeskond on täielikult komplekteeritud ja oleme suveks valmis,“ ütles Holts.