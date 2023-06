Maikuus läbis Tallinna lennujaama üle veerand miljoni reisija

Maikuus teenindas kõige rohkem reisijaid airBaltic, kelle turuosa oli 28% ja kellel on valikus 16 sihtkohta, järgnesid Ryanair 15% ning Lufthansa ja Finnair 9% turuosadega. Regulaarsetel otselendudel oli mais Tallinnast võimalik lennata 32 sihtkohta. Sellele lisandusid tšarterlennud, mis viisid reisijaid peamiselt Antalyasse Türgi Vahemere rannikul, aga ka Montenegrosse, Tuneesiasse, Egiptusesse ning Kreeta ja Korfu saartele Kreekas.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul said maikuus hoo sisse mitmed uued liinid. „AirBaltic avas Tallinnast hooajalised lennuliinid Dubrovnikusse ja Spliti Horvaatias ning Rhodosele ja Iraklioni Kreeka saartel. Samuti taastas airBaltic lennuühendused Berliini ja Oslosse. Mai keskel alustas Aegean otselende Ateenasse. Lennukite kõrgem täitumus näitab aga seda, et nõudlus lennupiletite järele on suur nii äri- kui turismireisijate seas.“