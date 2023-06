Lennufirma SAS alustab viie aasta pärast täiselektriliste lendudega. Pileteid saab broneerida juba praegu

Madala ja nullilähedaste heitkogustega lennud on siiski veel tuleviku teema, mistõttu on SASi elektrilised lennukid alles projekteerimisel.

Lennufirma ütles, et neil on mitu ideed, kuidas muuta SASi lennukid täielikult saastevabaks. Lõplikku otsust selle kohta, milline elektriline lennuk hakkab esimest lendu sooritama, ei ole lennufirma sõnul veel tehtud.

Koha lennule saab broneerida SIIT . SASi eesmärk on saavutada 2050. aastaks oma lennukitele nullilähedased heitkogused. 2019. aastal sõlmisid nad partnerluse Airbusiga, et töötada välja madala ja nullilähedase heitkogustega ärilennukid.

„Alates oma loomisest 1946. aastal on SAS olnud üks lennundussektori pioneere, olles näiteks esimene kommertslennufirma, kes lendas üle põhjapooluse, et lühendada oluliselt kontinentidevahelist lennuaega,“ ütles SASi president ja tegevjuht Anko van der Werff. Ta lisas, et täiselektrilised lennud on järgmine suur areng lennunduses ja on õnnelik, et SAS saab oma reisijatele lende pakkuma hakata.