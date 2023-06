SOKOTRA PÄEVIKUD | Inimese ja looduse kooselust sündinud ime

„Sokotra päevikud“ on 10-osaline reisikiri rändaja ja matkajuhi Marioni kogemustest maailma ühel eraldatuimal saarel: Sokotral, Jeemenis. Marion on täna üks vähestest mitte-kohalikest, kes elab hooajaliselt sel vähetuntud India Ookeani saarel ning tutvustab saart giidina sinnarändajatele. „Sokotra päevikute“ viimane osa räägib inimeste ja looduse kooselust. Reisipäevikute esimest osa saab lugeda SIIN . Sokotra pildipäevikutega saab reaalajas kursis olla SIIN .

On aprilli lõpp ja Ramadani viimased päevad. Olen sel aastal Sokotral olnud kaks kuud ning istun nüüd värskelt saarele saabunud külalistega lõkke ümber. Nemad on nii minu viimane kui ühtlasi ka kogu hooaja viimane grupp. Tuulemussoon on algamas ja turismihooaeg saab selleks korraks läbi. Uurin oma külalistelt, mida nad kõige rohkem näha tahavad, millistes paikades nad soovivad aega veeta, mida kogeda, mida siinsest elu-olust õppida. Üks soov, mis mitu korda mainimisele tuleb, on kogeda tõeliselt metsikut loodust, seda inimkätest puutumata saareelu. Hmm…