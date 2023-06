Lastega Lätti! | Mida põnevat teha ühe pika päeva jooksul Ventspilsi linnas ehk kus perega lõbutseda, süüa ja ööbida

„Oh, meil on ikka vedanud siin Ventspilsi linnas – kõik kohad, mida plaanime külastada, on mugavalt lähestikku,“ rõõmustas tütar, kui oli meie päevaplaaniga tutvunud. Olime just eestlaste hulgas üha populaarsemaks muutuvasse Läti linna jõudnud ja paika pannud, et kindlasti tuleb käia mere ja jõe ääres, vabaõhumuuseumis ning seikluspargis, teaduskeskusest rääkimata.

Alustasime oma neljaliikmelise seltskonnaga, kus kaks ema ja kooliealised lapsed, linnaga tutvumist selle ajaloolisemast osast - jalutasime kitsastel tänavatel ja nautisime seda, et suvi on alles alguses ning turiste pole veel üleliia palju.

Ventspilsi vanalinnas on hulganisti hubaseid kohvikuid ja restorane, kus kohalikku kööki nautida, otsustasimegi avastamsi täis päeva alustada just restoranist – eeldades, et täis kõhuga on kõik eelseisvad tegevused (ja neid oli meil plaanis ohtrasti) veelgi mõnusamad. Olime saanud soovituse külastada vanalinnas asuvat kaasaegse menüüga kohvikut Rātsgalds ja see on tõesti parim paik, kus Ventspilsi maitseid nautida. Hoolimata sellest, et söögikoht asub vanalinnas, on toitude hinnad igati normaalsed ja suurepärase kvaliteediga toorainest road pälvivad vaid kiitust. Ahhetasime ja ohhetasime ning saime kõhud korralikult täis. Kohv, mida Rātsgalds pakub, on lihtsalt parim! Siit külastussoovitus ka neile, kes vanalinnas vaid kohvitamiseks kohta otsivad – Rātsgalds on suurepärane valik.

Ajalooline raudtee ja vabaõhumuuseum