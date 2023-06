Pāvilosta – Läti väikelinn, millesse armud esimesest pilgust

„Esimene põhjus, miks meie linna tullakse, on meri! Rand on soojadel kuudel parim koht, kus Pāvilostas aega veeta. Kusjuures külalised on paiga avastanud kohati kiireminigi, kui majutuse pakkujad järele on jõudnud. Nii võibki juhtuda, et koht lemmikhotellis, külalistemajas või kämpingus tuleb lausa aastajagu ette broneerida,“ räägib Anta meiega linna promenaadil kõndides. Tema jutust selgub, et linn on populaarne ka selle poolest, et tuntud Läti inimesed armastavad Pāvilostas lõõgastumas käia ja pole ime, kui neid linna mõnes kohvikus või galeriis kohtama juhtub. „Pāvilosta teeb eriliseks ka suvine aktiivne õhkkond: lained, lohesurf, purjelauasõit, mereretked jahi, kanuu või lihtsalt SUP-lauaga, matkamine rannikul – kõik, mis hõlmab liikumist.“