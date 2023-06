Ekspert: tehing kahe Tallinna hotelliga saadab välisinvestoritele hea signaali

„L’Embitu on tõeline pärl Eesti hotellimaastikul ja on tunda, et see hotell on loodud südamega. L’Ermitage on end hästi sissetöötanud hotell, aga soovime sealset kontseptsiooni tulevikus natuke muuta huvitavamaks ja silmapaistvamaks. Mõlemal hotellil on Duco Hotels juhtimisel suur potentsiaal ja sõltumata hetke segastest aegadest kinnisvaraturul, tunneme end ostu tehes rahulikult,“ kommenteeris tehingut üks uutest omanikest Madis Mägi.