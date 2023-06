Valmiera kostitab sel suvel külalisi ehedate elamuste ja vägevate auhindadega!

Beverīna puuskulptuuride park on tõeline paradiis, kus inimeste silmad säravad suurest rõõmust ja kuuleb alati külastajate südamlikku naeru. Viie hektari suurune vabaõhu-puhkepark enam kui 80 erineva hiiglasliku õuemängu alaga ja atraktsioonidega meeldib nii suurtele kui ka väikestele. Siin on kuus labürinti (millest suurimat saab külastada alates 18. eluaastast) ja enam kui 370 puuskulptuuri, mis köidavad kõiki.

Gauja jõe järskude kallaste Tunnetuste park on Valmiera üks maalilisemaid kohti Gauja kaldal, kus nautides pargi mitmekülgsust saab kogeda hingematvaid seiklusi. Kahe kilomeetri pikkune paljajalu läbitav rada äratab kõik sinu meeled. Ronimisrada puudel meeldib aga kindlasti nii teravamate seikluste austajatele kui ka lastele, kelle oskustele on kohandatud eraldi rajalõik. Üheks ligitõmbavaks meelelahutuseks on võrgust kuubik. Tegemist on kolmel korrusel asuva võrguga piiratud avara puhkealaga, mida ühendavad labürindid erinevate ronimiselementidega.