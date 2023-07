Kalnmuiža mõis on nagu killukene Prantsusmaad

Kalnmuiža mõis on tõepoolest suurepärane ööbimiskoht, kui oled reisimas Riia suunalt Läti lääneserva. Kui ühes oma varasematest lugudest rääkisin Tukumsi maakonnast, siis just sealt tõigi tee meid abikaasaga Kalnmuižasse. See, mis meid ees ootas, oli lihtsalt täiesti teisest maailmast. „Kas sa oled kunagi oma elu jooksul nii peenes kohas ööbinud?“ küsime me teineteiselt vist juba mitmendat korda selle reisi jooksul ja täname mõttes lätlasi ning nende Turismiametit, kes meile sellise öömaja on välja pakkunud.

Nagu paljude mõisate puhul, on ka Kalnmuiža mõisa ajalugu täis suurejoonelisust, aga ka mustemaid päevi, mil maja oli kasutuses praktiliselt kõigeks muuks, kui selle algne eesmärk oli. Õnneks on viimaste aastakümnete jooksul mõisa hiilgus taastatud ja hoone, milles peidus imelised hotellitoad ja suurepärane restoran, ootab külastajaid nii siseruumidesse kui ka aiaalale, mille suurimaks ehteks on korrapärane õunaaed. Otsustame, et enne õhtusööki teeme väikese tiiru mõisa valdustes, aga lubame majaperenaisele olla tagasi söögi serveerimise ajaks. See on lubadus, mida me ka tänu tühjale kõhule punktipealt täidame.

Natuke restoranist

Imepärased sööke leiab Kalnmuiža mõisa restoranist igale maitsele. Ole sa vegan või lihasõber – tühja kõhtu pole karta tarvis. Proovitud viiekäigulise menüü lõpuks on kõht juba päris täis. Lisaks pakutakse suurepärast veinivalikut ümberkaudsest toodangust, väga head teenindust ja udupeent atmosfääri. „Selline tunne on, et veere või otse mäest alla,“ arvan ma ja palun abikaasat – ehk on ta nõus mind seljas hotellituppa tassima. Loomulikult lükatakse see pakkumine resoluutselt tagasi ja treppidest üles pean saama omal jõul. Aga see, mis ees ootab, on ka seda vaeva väärt.

Hotellituba lööb pahviks