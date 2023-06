Läti sellisena, nagu sa seda varem näinud pole

Lätis on avastamist küllaga – mine päevaks, kolmeks või nädalaks. Läti Turismiameti kutsel käisid Läti tõelisi reisipärle otsimas inimesed, kellele pärlite otsimine kõige omasem. Üks neist, loovjuht, produtsent ja mitmete podcast'ide saatejuht Mihkel Tepp proovis leida Lätist koos kaaslasega romantilised pärlid. Teine, Eve Kallaste, tuntud telesaatejuht ja ajakirjanik jällegi pärlid, mis mõeldud lastega reisijatele. Ja kuidas läks? Kõigest sellest saad lugeda artiklitest, mida nad on just sinu tulevase reisi inspireerimiseks kirjutanud. Ennetavalt võib siiski öelda, et juttu tuleb muinasjutulisest väikelinnast nimega Kuldīga, selle 14 sillast ja võimalusest rännata läbi linna mööda selle jõgesid. Ja safarist jeep'idega vabas looduses koos selle juurde kuuluva õhtusöögiga. Ja siis Ameerika autode muuseumist Tukumsi kõrval, kus kohtuvad ühe inimese unistused ja töökus. Ning Ljepaja kontserdimajast Great Amber, millesarnast Eestis näha ei saagi. Loomulikult kõige tuntumast spaast Jurmalas ja veel paljust põnevast.

Mida Lätist enne reisi üldse võiks oodata?

„Ma olen üpris hästi kursis kõigega, mis puudutab lätlaste majandust ja poliitikat, aga absoluutselt valgusaastate kaugusel kõigest, mis puudutab Läti vaatamisväärsusi, ja eks umbes sama kehtib ka mu abikaasa kohta,“ ütles enne reisi Mihkel. „Kui me peaksime pakkuma, siis teame, et loodus on samasugune ja ootamatuid avastamiskohtasid ning südamega oma asja ajavaid ja Läti turismivaldkonna eest seisvaid inimesi usutavasti vähemalt sama palju, kui meil Eestis – Läti on ju suurem riik. Aga Läti kui koht romantilise puhkuse veetmiseks – sellele pole me kunagi mõelda osanud. Siiski olen täiesti kindel, et unustamatu mulje ja kogemuse saame me mõlemad, nii mina kui ka mu abikaasa.“