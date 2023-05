Tallinna Lennujaam teatas, et alates juunist suletakse Lufthansa lennule registreerumine 45 minutit enne lennu plaanijärgset väljumist olenemata, kas reisitakse äriklassis või tavaklassis. Lennujaam tuletab reisijatele meelde, et tuleks kohal olla aegsasti, eriti siis, kui on äraantav pagas.